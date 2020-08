Ancora un incendio nel messinese: l’intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO

È successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 agosto: un incendio è divampato in provincia di Messina, tra Giammoro e Pace del Mela, coinvolgendo un autoarticolato con rimorchio e un deposito di attrezzi agricoli. Tra le fiamme anche due bombole gpl. Risolutivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che con i propri mezzi hanno domato le fiamme.

Più precisamente l’incendio è divampato in contrada Malapezza, nell’area di Giammoro e Pace del Mela. A intervenire, i Vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo, intorno alle 15.30 di ieri – giovedì 27 agosto –, con autopompa serbatoio e autobotte (abp) e Pick-Up con modulo antincendio. Successivamente è arrivato, in supporto alla squadra di Milazzo, il personale volontario del Distaccamento di Villafranca Tirrena e la forestale.

L’incendio, come si anticipava, ha coinvolto un autoarticolato con rimorchio e un deposito di attrezzi agricoli, ma tra le fiamme sono state trovate anche due bombole di gpl; situazione, questa, che ha innalzato il livello di rischio per gli operatori. Le fiamme sono comunque state domate e le squadre sono poi rimaste sul posto per la bonifica e messa in sicurezza della zona interessata (circa 1 ettaro di superficie interessata). Ancora da individuare le cause dell’incendio.

