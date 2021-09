Aggredisce la compagna con calci e pugni: arrestato 44enne nel messinese

Aggredisce a calci e pugni la compagna, che fortunatamente riesce a chiamare i Carabinieri per chiedere aiuto. Giunti sul posto, i militari hanno fermato l’uomo, un 44enne di Mistretta, e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia. La donna si trova attualmente ricoverata al Policlinico “G. Martino” di Messina.

L’uomo, già noto ai Carabinieri, in preda ad un raptus di gelosia e per futili motivi, ha aggredito la propria compagna colpendola con calci e pugni di inaudita violenza. La donna, nel disperato tentativo di sfuggire alla violenza del compagno, ha avuto però la forza di chiedere aiuto tramite il N.U.E. 112 e grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri si è evitato il peggio. Appena giunti sul posto i militari dell’Arma hanno bloccato l’uomo trovando la casa completamente a soqquadro.

La donna, dolorante e in stato di shock, rifiutava in un primo momento l’intervento del personale sanitario, ma i militari constatando le sue precarie condizioni di salute hanno comunque chiesto l’intervento dei sanitari; che dopo i primi accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale di Mistretta, hanno disposto l’immediato trasferimento della stessa al Policlinico di Messina ove tuttora è ricoverata.

I Carabinieri hanno attivato il “Codice Rosso” informando tempestivamente il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, dott. Andrea Apollonio, il quale concordando con le prime risultanze investigative, ha disposto che l’arrestato, dopo le formalità di rito fosse condotto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.

FONTE: Legione Carabinieri “Sicilia” – Comando Provinciale di Messina

