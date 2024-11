Progetto WAY Messina: educazione e inclusione sociale a Villa Dante il 22, 23 e 25 novembre

Presentata questa mattina al Comune di Messina la conclusione dell’evento del progetto WAY Messina – Welfare Activity for Young, promosso dal Comune di Messina e dalla Messina Social City.

L’Amministrazione comunale e la Messina Social City hanno ripercorso le tappe fondamentali del progetto che, negli scorsi mesi, ha rappresentato un modello innovativo di educazione e inclusione sociale.

Il progetto WAY coinvolge campioni nazionali e internazionali

Il progetto WAY Messina, grazie alla collaborazione di 21 Associazioni Sportive, ha garantito percorsi formativi e sportivi capaci di coinvolgere giovani e famiglie in tutto il territorio.

Tra i risultati concreti del progetto si evidenziano l’allestimento di n. 6 aree fitness per l’attività fisica all’aperto e l’installazione di n. 8 tennis tavolo in cemento, accessibili e duraturi, per promuovere il gioco e la socialità nei quartieri.

Durante la conferenza è stato presentato anche l’evento conclusivo che si svolgerà a villa Dante il 22, 23 e 25 novembre prossimi. Il programma sarà ricco di attività sportive e masterclass formative guidate da campioni nazionali e internazionali. Tutto questo per celebrare la tappa finale di un percorso all’insegna di valori quali il rispetto, la solidarietà e la partecipazione attiva.

Messina senza barriere

Il sindaco di Messina Federico Basile ha ricordato che WAY è un progetto non solo per i giovani ma per tutte le fasce d’età: «c’è un calendario che vedrà una serie di iniziative legate alle installazioni. Il fine è quello di coinvolgere la cittadinanza verso un sistema in base al quale Messina possa essere vissuta da tutti senza barriere».

Anche la presidente di Messina Social City Valeria Asquini ha sottolineato che il fine del progetto, che nasce in maniera sperimentale, è quello di fare rete anche con percorsi di formazione, trasformando gli spazi in luoghi di aggregazione e veicolare i messaggi positivi dello sport. La presidente ha dichiarato: «vogliamo dare l’opportunità ai ragazzi di svolgere attività sportive. Volevamo, inoltre, che l’evento finale fosse non solo celebrativo ma un’opportunità di formazione per tutti quelli che vorranno partecipare».

L’assessora Alessandra Calafiore ha ribadito il concetto di fare rete e aggregazione con attività che riguardano il territorio: «dobbiamo continuare su questa strada con politiche che promuovono l’inclusione sociale anche attraverso lo sport».

Progetto WAY Messina: l’importanza della formazione

L’assessore Massimo Finocchiaro ha poi esposto il programma delle attività del progetto WAY Messina che si terranno a Villa Dante il 22, il 23 e il 25 novembre e gli ospiti che parteciperanno. L’assessore ha evidenziato: «per coronare questo progetto si è pensato di farlo nel migliore dei modi, con ospiti d’eccezione. Questo sta a significare quanto l’Amministrazione si è dedicata all’inclusione per vivere Messina nel migliore dei modi. Lavoriamo ogni giorno per progetti che interessano il tessuto sociale nel senso più largo e ampio della parola».

Grandissima importanza è stata data proprio alla formazione come ribadito anche dall’esperto Francesco Giorgio: «le 21 Associazioni sono una risorsa nel territorio perché hanno una solida attività. Siamo riusciti a fare in modo che sposassero lo sport olimpico e paralimpico che era anche uno degli obiettivi del progetto proprio attraverso la formazione. Diverse federazioni paralimpiche hanno sposato il progetto e lasceranno sul territorio dei tecnici formati proprio per lo sport per i diversamente abili. Con la formazione dei tecnici, i ragazzi avranno anche la possibilità di pensare di poter arrivare a risultati agonistici».

Programma e ospiti

Di seguito il programma del progetto WAY Messina che si terrà a villa Dante:

22 novembre

15:30 – 18:30 – sport (Attività multisport aperte a tutti);

16:00 – 18:00 – masterclass “Il successo è un gioco di squadra” con Gianluca Zambrotta e “Formazione da campioni” con Cristian Brocchi;

23 novembre

10:00 – 13:00 – sport (Attività multisport aperte a tutti);

11:00 – 13:00 – mastercalss “La cultura del Fair Play” con Cristian Brocchi e “Sport & Valori: La Formula Vincente” con Massimiliano Rosolino;

25 novembre

15:30 – 18:30 sport (Attività multisport aperte a tutti);

16:00 – 18:00 – mastercalss “Da Messina a Parigi: Un sogno diventato realtà” con Giada Rossi e Alessandro Arcigli.

(5)