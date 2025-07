Cinque libri da leggere a luglio 2025: i consigli dei librai di Messina – VIDEO

Sole, mare e tanti libri da leggere. Tra le lunghe giornate trascorse in spiaggia, le ferie e il clima più rilassato l’estate è la stagione in cui si legge di più. Quale momento migliore, allora, per andare dai nostri librai di fiducia a farci consigliare cinque libri da leggere a luglio 2025?

Nuovo appuntamento con la rubrica “I consigli dei librai di Messina” di Normanno.com, che mese dopo mese vi porta nelle librerie della città dello Stretto alla ricerca di nuovi libri da scoprire, tra grandi classici e nuove uscite, storie d’amore e d’avventura, saggi e biografie. Insomma, un po’ di consigli per tutti i gusti.

Per scegliere i libri da leggere a luglio 2025 siamo tornati da Giuseppe De Domenico della libreria La gilda dei narratori, situata al n. 23 di via Ettore Lombardo Pellegrino. Tra i libri selezionati da lui per queste prime settimane d’estate troverete: un giallo fresco di stampa dal sapore siciliano (e dalla penna messinese), un classico della letteratura queer e quello che è probabilmente uno dei libri più chiacchierati del momento, incentrato sulla storia di una ragazzina scomparsa e ambientato in una cittadina irlandese.

Libri da leggere a luglio 2025: i consigli della libreria La gilda dei narratori di Messina

Ecco i cinque libri da leggere a luglio 2025 consigliati da Giuseppe De Domenico della libreria La gilda dei narratori di Messina.

Il sondaggio citato è stato condotto da Libraccio e pubblicato a luglio 2024 da La Repubblica.

Per ulteriori consigli di lettura sintonizzatevi su Normanno.com il mese prossimo. Altrimenti, qui e qui trovate le ultime puntate.

(9251)