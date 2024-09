Il gruppo L’Orso di Messina riconferma la sua presenza nella guida Pizzerie d’Italia 2025

Il gruppo L’Orso di Messina riconferma anche per il 2025 la sua presenza nella prestigiosa guida Pizzerie d’Italia 2025 del Gambero Rosso. Riconfermati i 3 spicchi per la pizzeria “L’Orso” in via P. Calapso 12 a Messina, e, unico in Sicilia, le 3 rotelle per “L’Orso in teglia”, il punto vendita in via San Martino 172 in pieno centro città, specializzato nella pizza in teglia. L’annuncio è stato dato al Palazzo dei Congressi della Mostra d’Oltremare di Napoli durante la cerimonia di presentazione della guida condotta da Pina Lozio, dalla firma storica del Gambero Rosso.

La soddisfazione di Matteo La Spada

Sul palco, il pizzaiolo Matteo La Spada ha parlato dei suoi ragazzi: «abbiamo fortemente voluto la presenza dei miei ragazzi sul palco perché il merito di ogni riconoscimento non è solo mio. Il merito è da dividere tra tutto il team dell’Orso. Non nego che avremmo voluto portare anche i ragazzi di sala perché, dal mio punto di vista, il premio è attribuibile ad ogni singolo elemento, nessuno escluso. Quindi penso che sia giusto condividere anche il momento del palco, per dare questa soddisfazione ad ognuno di loro e per condividere questo momento che è senza dubbio molto emozionante. Ma anche per renderli partecipi del fatto che per noi ognuno di loro è un elemento fondamentale del progetto, senza fare classifiche di merito».

Il gruppo L’Orso Messina e i suoi premi

Grande emozione anche per Gianluca Arcovito, titolare dei locali insieme al fratello Giuseppe e a Giuseppe Denaro. Arcovito ha dichiarato: «siamo felici e orgogliosi di essere presenti per il quinto anno consecutivo e di aver riconfermato i tre spicchi per L’Orso e, unici in Sicilia, le tre rotelle per L’Orso in teglia. Vorrei ringraziare anche io la nostra squadra in cucina e in sala per il lavoro che svolgono sempre con passione e spirito di sacrificio. Ma un ringraziamento particolare va anche alla nostra clientela che ci segue e supporta da sempre. Loro apprezzamento è il riconoscimento che ci rende più grati».

I 3 Spicchi e le 3 rotelle Gambero Rosso 2025 si vanno ad aggiungere ai numerosi riconoscimenti attribuiti al gruppo dell’Orso durante questi anni, come: la presenza dei due locali nelle classifiche 50 Top pizza Italia 2024 e Le 50 Migliori Pizze in Viaggio in Italia – da taglio e asporto – 2025, i premi della Guida “Pizza e Cocktail” di Identità Golose per L’Orso in Duomo e quello della Guida Cucinamare per il Blanco Beach Club, entrambi attribuiti quest’anno, oltre al premio Best in Sicily – Migliore Pizzeria 2021.

