Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2026: il cielo di Messina si veste di mille colori

Uno dei weekend più attesi dell’anno a Messina è arrivato: è iniziata l’ottava edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni di Capo Peloro. Spettacoli, laboratori per bambini, musica e gli aquiloni a colorare il cielo sullo Stretto di Messina: tutto questo rende l’evento, anno dopo anno, un appuntamento imperdibile per grandi e bambini.

Ad arrivare in città per questa edizione saranno aquilonisti provenienti da Regno Unito, Belgio, Francia e persino dal Brasile, a testimoniare che il festival ha davvero un respiro internazionale.

Grande attesa per il suggestivo volo notturno, novità introdotta per la prima volta nell’edizione 2024. Alle ore 20:00 di stasera gli aquiloni verranno alzati in volo illuminati dai fari nel cielo di Capo di Peloro per regalare un’emozione unica a tutti i presenti. Ma prima del calar del sole c’è un programma tutto da vivere e scoprire, con appuntamenti pensati proprio per unire cultura, arte, intrattenimento e divertimento. Di seguito tutto quello che c’è da fare oggi al Festival degli Aquiloni.

Il programma di oggi 3 ottobre

10:00 / 19:00 Esibizioni Aquilonisti – Campi Volo “La Punta”, “Tirreno” e “Ionio”

10:00 / 20:00 PRO-Market – Piazza Lanternino

10:00 / 19:00 LAB. Aquiloni e Vendita – Stand Pro Loco, Arena Capo Peloro

10:30 / 19:00 Museo MACHO – Sala Immersiva – Fondazione Horcynus Orca

10:30 / 19:00 Attività, dimostrazione e simulazione didattica, Istituto Nautico “CAIO DUILIO” –

10:30 / 18:00 I cantastorie di ARB – Slargo Fondazione Horcynus Orca

11:00 /12:00 Parata inaugurale con Banda G. Verdi – Da Piazza Chiesa a Piazza Lanternino

11:00 /18:30 Viale degli artisti – via Torre, dal Pilone alla

13:00 / 14:30 PAUSA

15:00 / 16:00 Laboratorio Aquiloni La pipa Brasiliana – Stand Campovolo

15:00 / 18:00 Giro con i Pony, CLUB IPPICO FERRETTI – Ai piedi del Pilone

15:30 /18:00 Gioco da tavolo Tradicity: La fiera dello Stretto – OASI Piazza Lanternino

16:30 / 17:15 Spettacolo Bolle di Sapone – Piazza Lanternino

16:30 / 18:30 DJ SET Dario Costa – Piazza Lanternino

16:30 / 20:00 Spettacolo di giocoleria con il fuoco – Piazza Lanternino

17:00 Lancio delle caramelle TPF Kite – Campo Volo Arena Capo Peloro

17:00 / 18:30 Podcast MessinaPulse – OASI Piazza Lanternino

20:00 Volo Notturno – Spiaggia La Punta

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