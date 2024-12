Barbara Arcadi rende omaggio a Rosa Balistreri il 6 dicembre a Taormina

L’artista messinese Barbara Arcadi sarà ospitata al prestigioso Palazzo dei Congressi di Taormina venerdì 6 dicembre. Si tratta di una serata imperdibile, dedicata alla memoria e al genio musicale di Rosa Balistreri, leggendaria cantate siciliana. L’ingresso sarà libero.

Barbara Arcadi renderà omaggio alla “Voce della Sicilia” con il suo spettacolo tributo dal titolo “Rosa Balistreri: la voce della Sicilia”. Il progetto si inserisce nel cartellone degli eventi natalizi organizzati dal Comune di Taormina.

L’appuntamento è alle ore 20:30 e promette di trasportare il pubblico in un viaggio incredibile tra i brani che hanno segnato la carriera di Balistreri. Barbara Arcadi, con la sua voce potente e la sua presenza scenica magnetica, interpreterà i canti di denuncia, amore e sofferenza che hanno reso unica l’artista siciliana. Ogni nota sarà un richiamo alla passione e all’autenticità di Rosa Balistreri, icona che ha saputo raccontare con le sue melodie l’anima profonda della Sicilia.

Barbara Arcadi a Taormina nel segno di cultura e tradizione

Accanto a Barbara Arcadi ci sarà un ensemble di musicisti di talento che daranno ulteriore forza e profondità al tributo. Atmosfera sonora intensa e coinvolgente creata da:

Adolfo Crisafulli con la sua chitarra;

con la sua chitarra; Fabio Catalano con il piano e la fisarmonica;

con il piano e la fisarmonica; Matteo Venuto alle percussioni;

alle percussioni; Afredo Restuccia sax e percussioni.

A impreziosire lo spettacolo, gli interventi di teatro-danza della ballerina Antonella Gargano, che con la sua arte visiva aggiungerà un ulteriore livello di emozione e poesia all’evento.

Dopo il sold out registrato a Messina, Barbara Arcadi porta a Taormina una serata all’insegna di cultura e tradizione: uno spettacolo intenso e sentito mantenendo intatta la forza espressiva delle melodie di Rosa Balistreri.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per riscoprire il patrimonio musicale siciliano e per onorare la memoria di Rosa Balistreri, la cui voce continua a risuonare come simbolo di autenticità e passione senza tempo.

