Messina. I centouno anni di nonna Giovanna: la festa insieme alla sua famiglia

È nata nel 1922 e ha spento centouno candeline. Giovanna Caleca ha raggiunto un prestigioso traguardo, festeggiato con la sua famiglia e con gli altri ospiti della residenza per anziani il Sorriso di Ortoliuzzo, dove vive da due anni.

La scritta buon compleanno, il numero 101 realizzato con palloncini ad elio e un mazzo di girasoli: basta poco per trasformare un giorno normale in un giorno di festa, tutto per nonna Giovanna, che ha dedicato la sua vita alla famiglia. Una vita non sempre facile, perché vissuta anche in periodi storici che hanno richiesto grandi sacrifici e non poche fatiche ma che non hanno impedito a Giovanna Caleca di vivere serena e circondata dall’amore dei suoi cari.

Per loro nonna Giovanna è un esempio da seguire, colei che ha trasmesso e insegnato sani e solidi principi, quelli che hanno caratterizzato questi 101 anni della sua vita.

