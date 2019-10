0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 475/1992. Valdina, Via Nemi – LOTTO 1 – Porzioni di fabbricato di vecchia costruzione l’una con accesso dal civico 35, di tre vani a P. 1°, l’altra con accesso dai civici 37 – 39, di tre vani, cucina e w.c. a P.T. e da due vani a P. 1°, questi ultimi collegati da scala interna, con copertura a tetto.n Prezzo base d’asta: euro 86.850,00. Valdina, Loc. Fondachello, Via Nazionale 77 – LOTTO 2 – Bottega a P. T., con corte retrostante di pertinenza, su parte della quale sono stati realizzati abusivamente un w.c. con anti w.c., un retrobottega e ripostiglio. Dalla C.T.U. occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 32.220,00. VENDITA SENZA INCANTO 18.12.2019 ore 10.00 in Via Cavalieri della Stella n. 7 Messina.

Per informazioni rivolgersi a: 090/6409852 – 09043975. Notaio Delegato: Adele Penna. G.E. Dott. Maffa. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.normanno.com

