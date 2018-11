0 Condivisioni Facebook Twitter

ACQUEDOLCI (ME) – VIA RISORGIMENTO N. 7-9 – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI IMMOBILE PER CIVILE ABITAZIONE, a due elevazioni fuori terra, P.T. e piano primo, della superficie lorda complessiva di mq 70 circa. Composto da un vano a piano terra con w.c., realizzato nel vano sottoscala e da due vani a piano primo e sottotetto, messi in comunicazione da una scala interna ad unica rampa. Prezzo base Euro 20.375,00. Offerta minima : Euro 15.280,00. VIA RISORGIMENTO N. 3 – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI IMMOBILE PER CIVILE ABITAZIONE, piano primo, della superficie lorda complessiva di mq. 40. Circa. Composto da due vani e mezzo, un vano cucinasoggiorno, una cameretta da letto, w.c. e disimpegno. L’accesso è consentito da scala interna ad unica rampa. Prezzo base Euro 10.200,00. Offerta minima : Euro 7.650,00. Vendita senza incanto 15/01/19 ore 11:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335/485053. Rif. RGE 96/2016 PT585368

ACQUEDOLCI (ME) – VIA BUONRIPOSO, N. 3 – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI MAGAZZINO, piano terra, della superficie lorda complessiva di mq. 35, circa. Prezzo base Euro 8.475,00. Offerta minima : Euro 6.356,00. Vendita senza incanto 15/01/19 ore 11:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335/485053. Rif. RGE 96/2016 PT585369

Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it, www.astalegale.net (Astalegale.

net S.p.A. tel 075/5005080).

