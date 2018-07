0 Condivisioni Facebook Twitter

PATTI (ME) – CONTRADA CUTURI N° 6/A – LOTTO 1) A. PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DI UN DEPOSITO artigianale allo stato rustico posto a piano terra e della superficie commerciale di 118,00 mq. B. PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DI UN APPARTAMENTO posto a piano terra e composto da tre camere da letto, bagno, cucina, soggiorno e ripostiglio, per una superficie commerciale di 126,00 mq. C. PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DI UN TERRENO vincolato a standard della superficie commerciale di 1.945,00 mq. Prezzo base Euro 42.200,00. LOTTO 2) A. PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DI UN APPARTAMENTO, posto a primo piano e composto da un piccolo ingresso, due camere da letto, un bagno, una cucina, un ampio soggiorno e un ampio balcone posto lungo i tre lati dell ‘immobile. A tale appartamento risulta accorpato un sottotetto, allo stato rustico, posto al piano superiore e adibito a locale di sgombero. L’unità ha una superficie commerciale di 159,56 mq. B. PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DI UN TERRENO agricolo, della superficie commerciale di 4.844,00 mq. Prezzo base Euro 42.200,00. Offerta minima : 75 % del prezzo base. Vendita senza incanto 11/09/18 ore 09:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Alberto Calzavara tel. 0941/349389 – 329/3664522. Rif. RGE 9/2017 PT561564

(4)