VILLAFRANCA TIRRENA (ME) – VIA S. GIUSEPPE CALASANZIO, 29 – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ, PER LA QUOTA DI 1000/1000, DI VILLA SINGOLA IN CORSO DI COSTRUZIONE. L’immobile risulta completo nella sua parte strutturale portante in c.a., nella muratura di tamponamento, nelle tramezzature, nella collocazione di opere morte e controtelai a scomparsa per le porte interne, nel rivestimento della copertura, oltre nella predisposizione degli impianti (elettrico, idrico, igienico sanitario, termico). L’accesso principale all’immobile avviene dallo spazio esterno adibito a parcheggio. Sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 477. Box singolo in corso di costruzione. Prezzo base Euro 77.673,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 58.254,75. Vendita senza incanto 22/05/19 ore 16:00. G.E. Dott. Danilo Maffa. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Lo Prete tel. 3395047006. Rif. RGE 39/2017 ME620085

