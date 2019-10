0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 370/2017. In Messina (ME), via Torretta Vico B n. 3, Villaggio Bordonaro – Lotto 1: unità immobiliare superficie totale 69 mq totale escluse aree scoperte 67 mq. L’appartamento al piano terra all’interno della perimetrazione del PRG del Comune di Messina in zona omogenea B4b denominata di completamento.. PREZZO BASE Euro 50.000,00. Offerta minima Euro 37.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), via Torretta Vico B n. 3, Villaggio Bordonaro – Lotto 2: unità immobiliare consistenza 6 mq superficie catastale totale 8 mq. L’immobile è un deposito al piano terzo. L’immobile ricade all’interno della perimetrazione del PRG del Comune di Messina in zona omogenea B4b denominata di completamento.. PREZZO BASE Euro 780,00. Offerta minima Euro 585,00. Rilancio minimo in aumento Euro 30,00. VENDITA SENZA INCANTO 19/12/2019 ore 17:30 presso Studio Avv. Maria Rigaglia in Messina Corso Cavour 106. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Rigaglia Maria 3497791967, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

