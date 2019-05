0 Condivisioni Facebook Twitter

MESSINA (ME) – VIA BELLINZONA, 67 IS. 491, PAL. B – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI UNITÀ IMMOBILIARE posta al piano 2° e 3°. Piano 2°, appartamento con ingresso, soggiorno, due camere, cucina, bagno, corridoio e due balconi. Piano 3°, lastrico solare terrazzo e locale tecnico. Prezzo base Euro 89.850,60. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 67.387,95. Vendita senza incanto 17/07/19 ore 15:30. G.E. Dott. Danilo Maffa. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Teresa Di Pietro tel. 090669650. Rif. RGE 242/2017 ME631942

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

