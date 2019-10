0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 214/2017. In Torregrotta (ME), Corso Sicilia snc – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di 88,21 mq, fa parte di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra realizzato negli anni settanta ed ancora non ultimato in tutte le sue parti. Infatti il vano scala comune, di accesso agli appartamenti, si presenta allo stato rustico senza pavimentazione come pure parte dei prospetti esterni. Il fabbricato non ha ascensore.. PREZZO BASE Euro 42.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 19/12/2019 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina, via dei Mille n.243 is.101. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Professionista Delegato e Custode Avvocato Accardo Giuseppe Marco 3478590300, per info e visita immobile.

