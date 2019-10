0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 210/2014. In Messina (ME), Villaggio Zafferia – Lotto UNICO: lotto di terreno edificabile dell’estensione di mq. 5.000 circa. per il quale è stato autorizzato, con concessione edilizia, un programma costruttivo di n. 6 palazzine composte da 34 unità abitative e botteghe.. PREZZO BASE Euro 956.367,54. Offerta minima Euro 717.275,65. Rilancio minimo in aumento Euro 30.000,00. VENDITA SINCRONA MISTA 18/12/2019 ore 12:00 presso studio del delegato in Messina via XXIV Maggio n. 67 o tramite www.fallcoaste.it. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato De Gregorio Attilio 3287377354, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

