MESSINA, via Bartolomeo Ferraro n. 14 – LOTTO UNICO: appartamento nel corpo di fabbrica definito ed. A, costruito ad angolo tra la Via Allegra e la via Bartolomeo Ferraro, posto al piano terzo, composto da cucina, un soggiorno, ripostiglio, wc, corridoio e due camere da letto per una superficie utile di mq 60,00 e complessiva mq 78. Costituiscono pertinenza tre balconi accessibili, rispettivamente, dalla camera da letto matrimoniale, dal soggiorno e della cucina, gli ultimi due chiusi con chiusura a vetri. Prezzo base Euro 39.015,00. Offerta minima Euro 29.261,25. Rilancio minimo Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 20.12.2018 ore 10,00 presso lo studio del Professionista Delegato in Messina via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dr.ssa Bisignano. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Mariagrazia Molonè tel. 0909021546 – 3888334708, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

