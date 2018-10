RGE 174/15

0 Condivisioni Facebook Twitter

In Messina, Contrada Serri Villaggio Ganzirri Coop. Iniziativa Edilizia 0 scala D – Lotto Unico: appartamento di civile abitazione di mq 131,00 circa, costituito da tre stanze (una delle quali con spazio adibito a cucina) bagno, corridoio di disimpegno e due balconi. L’appartamento risulta dotato di impianto di riscaldamento autonomo. Prezzo base Euro 131.400,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 20.12.2018 ore 12,00 presso lo studio del delegato in Messina via Ghibellina 48. G.E. Dr. Danilo Maffa. Prof. delegato e Custode Avv. Massimiliano Panarello 3400049144, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(5)