SANTA TERESA DI RIVA (ME) – Via Quartarello – LOTTO UNICO: Piccolo fabbricato pT, adibito a locale artigianale con piccolo ufficio, wc ed anti-wc ed annessa antistante corte di pertinenza; sup. catastale mq 212. Prezzo base Euro 41.600,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 15.02.2018 ore 14.30 presso studio del delegato in Messina Via Oratorio della Pace n. 32. G.E. Dr. Antonino Orifici. Prof. Delegato e Custode Avv. Micaela Tramonte 377.9922132, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(5)