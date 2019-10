0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 10/2018. In Messina (ME), Villaggio Minissale Via Alberico Da Barbiano n.12 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione di tipo economico popolare, di superficie complessiva di circa mq 113, è posto al piano terra di un fabbricato ad una elevazione f.t., composto in totale da due immobili, costruito in epoca antecedente al 01 settembre 1967, in un‘area esterna al perimetro Borzì. Esso è composto da 5 vani.. PREZZO BASE Euro 47.909,11. Offerta minima Euro 35.931,83. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 18/12/2019 ore 15:00 presso Tribunale di Messina, Aula G via Tommaso Cannizzaro Piazza S. Pugliatti. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Failla Simona 0909572312, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(7)