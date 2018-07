Frana a Capo Alì. Ferito un automobilista

25 Condivisioni Facebook Twitter

Erano circa le 10 di questa mattina quando il costone di Capo Alì ha ceduto. Una frana è venuta giù dalla montagna, comprendo l’intera carreggiata, all’altezza del km 22,700. Massi e detriti, nel crollo, hanno colpito un’auto che stava transitando proprio in quel momento in direzione Alì Terme. Si tratta di una BMW guidata da un giovane di Itala che, perdendo il controllo del mezzo, è finito contro la parete della montagna.

Il ragazzo, per fortuna, non ha riportato ferite gravi. E’ stato trasportato al presidio del 118 di Santa Teresa di Riva, dove ha ricevuto le cure necessarie. Al momento la statale 114 è chiusa al transito nel tratto compreso tra Itala ed Alì Terme. Sul luogo della frana sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Alì Terme, gli uomini dei Vigili del Fuoco ed i personale Anas. Si sta già lavorando per rimuovere i detriti dalla carreggiata ma sarà necessario un sopralluogo per capire se c’è ancora il rischio che altro materiale si stacchi dal costone, mettendo nuovamente a rischio l’incolumità dei messinesi.

