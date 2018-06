Messina. Sabato l’incontro di Dino Bramanti per salutare amici e sostenitori

48 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo il risultato del ballottaggio, l’elezione di Cateno De Luca a sindaco di Messina e la cerimonia di consegna della fascia tricolore, Dino Bramanti torna a parlare e lo fa per invitare amici, simpatizzanti ed elettori ad un incontro.

Sabato, alle ore 10:00, nella Chiesa Santa Maria Alemanna, Bramanti si confronterà con quanti lo hanno sostenuto in questa difficile campagna elettorale per le amministrative di Messina, in un momento di riflessione partecipativo e condiviso.

Ad affiancarlo in questo evento di saluto ci saranno anche gli ex assessori designati, gli ex candidati ed i neo-Consiglieri eletti della Lista civica “Bramanti Sindaco”.

