RGE 57/2013. In Messina (ME), via Nazionale SS 113 Km 31,900, frazione Gesso, Orto-Liuzzo – Lotto 1: appartamento della superficie di 271,63 mq. L’accesso all’immobile avviene dalla strada privata ma, detto bene, non è oggetto di pignoramento per cui è esclusa dalla presente vendita. L’immobile, distribuito su due elevazioni f.t. è composto: al piano terra da un ingresso/soggiorno, un disimpegno, un servizio igienico e la cucina. Nell’area di pertinenza della casa è stata realizzata una tettoia al di sotto della quale è presente una zona barbecue ed una piscina in muratura. L’immobile, distribuito su due elevazioni f.t. è composto: Al piano superiore, che si raggiunge con una scala interna, è presente la zona notte con quattro camere, tre bagni, una cabina armadio, un disimpegno ed un balcone di pertinenza esclusiva. Tramite la predetta scala è possibile raggiungere la copertura di tipo a terrazza. Nell’area di pertinenza della casa è stata realizzata una tettoia al di sotto della quale è presente una zona barbecue ed una piscina in muratura. PREZZO BASE Euro 363.472,00. Offerta minima Euro 272.604,00. Rilancio minimo in aumento Euro 15.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/11/2022 ore 10:00 presso la sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma ww.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

