RGE 5/2021. In Messina (ME), Via Antonio Salandra, 3 QUARTIERE LOMBARDO – Lotto UNICO: Appartamento della sup. commerciale di mq 91,22 posto al piano primo con accesso dal vano scala contrassegnato con “B”. L’immobile, che si presenta in fase di ristrutturazione, consta di cucina, servizio igienico e tre camere. Pertinenze esclusive dell’appartamento sono tre balconi che si affacciano sulla Via Giuseppe La Farina ed un altro su cortile interno. PREZZO BASE Euro 57.960,00. Offerta minima Euro 43.470,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/10/2023 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Melazzo Giuseppe 0902932021, per info e visita immobile.

