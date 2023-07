RGE 356/2016. In Messina (ME), Vill. Briga Marina, Via Nazionale 144 – Lotto UNICO: appartamento posto al secondo piano, composto da un ingresso, un pranzo/soggiorno con angolo cottura, un corridoio/disimpegno, un bagno e due camere, oltre due balconi, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 127,48. PREZZO BASE Euro 72.947,10. Offerta minima Euro 54.710,33. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 06/10/2023 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via Bivona Bernardi, 7. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Manganaro Raffaele 090716165, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

