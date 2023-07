RGE 32/2013. In Messina (ME), Via dei Carrai Vico II n. 2 – Lotto UNICO: appartamento ubicato al p.t. di un edificio a due elevazioni, comprensivo di spazio di corte di pertinenza condominiale, composto da un ingresso soggiorno pranzo, cucina, quattro camere da letto e bagno, della sup. lorda coperta di mq 165,20 ed una complessiva corrispondente sup. commerciale reale di mq 149,04. PREZZO BASE Euro 76.000,00. Offerta minima Euro 57.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 11/10/2023 ore 12:30 presso studio del delegato in Messina, Via Cesare Battisti n. 101. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Notaio Maiorana Bernardo 0906413296, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

