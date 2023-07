RGE 253/2015. In Messina (ME), Salita Tremonti Fondo Nastasi sn – Lotto UNICO: Piena proprietà di un appartamento composto da tre vani oltre cucina e bagno e locale cantina composto da un vano per 108,60 mq complessivi. cantina situata al piano seminterrato del medesimo fabbricato. PREZZO BASE Euro 66.750,00. Offerta minima Euro 50.062,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 20/10/2023 ore 16:30 presso studio comm. Dott.ssa Gravina, in Messina, Via Pietro Cuppari n. 4. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Cappuccio Gloria 3317580767, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

