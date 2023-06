SANTA TERESA DI RIVA (ME) – VIA REGINA MARGHERITA, 181 – LOTTO 1) APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE posto al piano secondo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra costruito nel 1980. L’immobile è composto da: un ingresso, cucina, un disimpegno, soggiorno, due camera ed un wc, con annessi due balconi per una superficie interna di complessivi mq. 81,97 e mq. 17,93 di balconi. Prezzo base Euro 102.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 76.500,00. VIA REGINA MARGHERITA, 177 – LOTTO 2) LASTRICO SOLARE con accesso indipendente dal vano scala posto al piano terzo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra costruito nel 1980. Prezzo base Euro 27.300,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 20.475,00. Vendita senza incanto 23/09/23 ore 10:30. G.E. Dott.ssa Carolina La Torre. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Massimo Principato tel. 0942795000-3358246715. Rif. RGE 218/2017 ME834731

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(0)