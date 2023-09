RGE 19/2017. In Messina (ME), villaggio di Bordonaro – Lotto UNICO: piccola unità abitativa di tipo popolare ricadente all’interno del Villaggio di Bordonaro. Si tratta di un fabbricato a due elevazioni delle quali una in seminterrato e l’altra a livello del piano terra. PREZZO BASE Euro 17.021,25. Offerta minima Euro 12.765,94. Rilancio minimo in aumento Euro 850,00. modalità sincrona mista 16/11/2023 ore 12:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Sterrantino Chiara 0902931421, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

