RGE 186/2020. In Motta Camastra (ME), Via Terza Annunziata 1 – Lotto UNICO: – immobile, composto da n. 2 ambienti non rifiniti rispettivamente di circa 22 mq e 14 mq interni utili. Privo di finiture interne. Allo stato si presenta a rustico. – immobile, ubicato al piano terra, composto da n. 3 ambienti sommariamente rifiniti, rispettivamente di circa 16 mq, 6 mq e 3 mq interni utili. Rifinito internamente e che, allo stato, si presenta in collegamento con l’annessa abitazione. – immobile, ubicato al piano terra, primo piano, secondo piano e terrazza. L’appartamento si sviluppa su 4 livelli: sommariamente rifiniti rispettivamente p.t di circa 12 mq, 1p 31 mq, 2p 31 mq 3p 12 mq e terrazzo 8 mq. Rifinito internamente. Allo stato si presenta collegato da scala interna che connette i vari livelli. PREZZO BASE Euro 36.800,00. Offerta minima Euro 27.600,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.300,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 10/11/2023 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Melazzo Giuseppe 0902932021, per info e visita immobile.

