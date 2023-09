RG 6742/2018. In Sant’Alessio Siculo (ME), Via dei Normanni (ex Via Gebbiazza) 2 – Lotto UNICO: appartamento facente parte del complesso edilizio “Baltimora Palace”. L’appartamento risulta composto da soggiorno con angolo cottura, una camera da letto, un w.c., un disimpegno e due cortili. Posto al piano terra (seminterrato) -scala B sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 55,62. PREZZO BASE Euro 65.450,00. Offerta minima Euro 49.087,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 17/11/2023 ore 10:00 presso studio del professionista delegato in Messina Via Oratorio della Pace n. 32. G.I. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Tramonte Micaela 090674380, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

