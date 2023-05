Proc. es. n. 216/96 R.E. Lotto 1 – Messina, Via Primo Noviziato is. 163/164 Immobile a P. sem. (catastalmente laboratorio artigianale), composto da ampio locale, vano ufficio e w.c., di mq. utili lordi 182 circa, in mediocre stato di conservazione, con tracce di umidità. Prezzo base d’asta: euro 102.000,00. Lotto 2 – Comune di Lipari, isola di Filicudi, Loc. Piano Graziano Terreno nei pressi del porto, lungo un versante in pendenza, di complessive are 1.18, in due corpi, separati da strada pubblica, incolto. Prezzo base d’asta: euro 960,00. Notizie urbanistiche e sulla destinazione dei terreni in perizie e nell’avviso di vendita. Lotto 3 – Messina, Via San Cosimo Quota (1/4) indiviso del terreno esteso complessivamente, nel suo intero, di are 34.13, in essa compresa quella occupata da un fabbr. rur., non rilevato in quanto diruto. Notizie urbanistiche in perizia e nell’avviso di vendita. Prezzo base d’asta: euro 4.000,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 14.07.2023 alle ore 9.45 Luogo: Via della Munizione 3 – 98122 Messina Per info: 090/6409852 – 090/716247 G.E. Dott.ssa Bisignano. Notaio Delegato e custode: Claudio Ciappina

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it., www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it e www.normanno.com

