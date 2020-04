AUTODOC CLUB: ricambi auto, tutorial e assistenza a portata di app

Il sogno di tutti noi e avere sempre un’auto in forma perfetta. È anche vero che ogni automobilista cerca anche di risparmiare nella manutenzione del proprio veicolo, soprattutto di questi tempi.

La soluzione arriva da AUTODOC che ha pensato a un modo per andare oltre la vendita di ricambi delle marche migliori e realizzare la nuova app AUTODOC CLUB. Grazie a questa applicazione, ogni utente potrà avere assistenza professionale per la manutenzione e per ogni riparazione sul proprio veicolo. Nell’App ci sono tutorial video dettagliati, documenti guida per intervenire su veicoli, con marca e modello precisi.

Oltre 1800 tutorial per riparare la propria auto

Ecco quali sono alcune tra le utili funzioni di questa applicazione mobile: ci sono oltre 1800 video che spiegano come riparare da soli la propria auto; si può tenere un registro della manutenzione del proprio veicolo; si possono registrare tutti i cambi olio salvando un registro storico; si può programmare la sostituzione delle parti; si possono annotare tutte le spese, incluso il carburante.

Altre funzioni utili riguardano l’assistenza: i nostri esperti possono aiutare nella sostituzione di parti e consumabili; si possono imparare le caratteristiche costruttive del proprio veicolo, con tutti i trucchi per ripararlo; si può ricevere un elenco degli attrezzi necessari e delle attrezzature che servono per ogni intervento preciso; nostri esperti possono fornire un feedback tempestivo; è

possibile creare un elenco preferiti di video o PDF interessanti; si possono prendere appunti personali o salvare documenti sul telefono.

Le guide che si trovano nell’applicazione AUTODOC CLUB riguardano la sostituzione di dischi freno, pastiglie freno, cuscinetti ruota, bracci oscillanti, ammortizzatori, tergicristallo, candele, filtri, molle, bronzi, supporti, cinghie e tanto altro.

Si possono trovare tutorial specificando l’anno di produzione della propria auto, la marca e il modello, oltre alla parte da sostituire.

AUTODOC CLUB, presto disponibile su Android e iOS, consentirà a chiunque di provvedere alla manutenzione del proprio veicolo, effettuare semplici riparazioni e tanto altro! Per rimanere sempre aggiornato, visita il sito e iscriviti alla newsletter di AUTODOC.

(3)