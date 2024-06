Marefestival. Gran finale del Premio Troisi con Alessio Boni, Barbara Bouchet e Uccio De Santis

Si è conclusa ieri, nella meravigliosa isola di Salina, la tredicesima edizione del Marefestival Premio Troisi. La manifestazione, che celebra l’indimenticabile attore napoletano Troisi, ha visto la partecipazione di importanti nomi del cinema, della comicità e della musica. Quello di ieri non può che definirsi un gran finale, dato che sul palco sono saliti tre illustri artisti: Alessio Boni, Barbara Bouchet e Uccio De Santis.

La prima a ricevere il prestigioso Premio Troisi ieri è stata Barbara Bouchet. Dopo aver ripercorso, insieme al giornalista Massimiliano Cavaleri, le tappe più importanti della sua brillante carriera, questa icona del cinema ha stretto con emozione tra le mani il premio, assegnatole con la seguente motivazione: In oltre 60 anni di carriera, ha lavorato con le più grandi star di Holliwood ma è l’Italia che l’ha consacrata icona di fascino e seduzione. Con la sua innata eleganza e i suoi magnifici occhi azzurri, è stata ed è tuttora una della più belle e amate protagoniste del cinema italiano.

A conquistare il pubblico del Marefestival con la sua irrefrenabile simpatia è stato Uccio De Santis che ha regalato ai presenti un momento di intrattenimento a dir poco esilarante, strappando sorrisi e risate a grandi e piccoli. La sua comicità è in grado di conquistare tutti ed è proprio grazie ad essa che è stato selezionato per ricevere il Premio Troisi, con la seguente motivazione: Al comico Uccio De Santis. Dopo tanta gavetta nel cabaret, il programma “La sai l’ultima?” e il premio Gino Bramieri lo hanno lanciato nei palcoscenici italiani ed europei, con un apprezzamento enorme da parte del grande pubblico. La sua irresistibile ironia è riuscita ha creare un nuovo genere di comicità Made in Puglia.

Con la consegna del Premio Troisi ad Alessio Boni, grande attore e numero uno del teatro italiano e del cinema, si è conclusa questa edizione del Marefestival Premio Troisi 2024, organizzato dai giornalisti messinesi Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale che, insieme alla madrina Maria Grazia Cucinotta, hanno dato a tutti appuntamento al 2025, con tante nuove sorprese.

