Albero secolare crolla nei pressi della vecchia stazione abbandonata di Milazzo

È successo nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 5 novembre. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza un’area a verde, nei pressi della vecchia stazione abbandonata di Milazzo a seguito del crollo di un albero secolare. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o cose.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo (in provincia di Messina) sono intervenuti intorno alle 14.00 di ieri. Ricevuta la segnalazione, si sono infatti recati sul posto, nei pressi della vecchia stazione, con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato. Il grande albero secolare era caduto riversandosi al suolo e intralciava il passaggio pedonale. Messa in sicurezza la zona, gli operatori hanno fatto rientro in centrale.

