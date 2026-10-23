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Rif. RGE 199/2025 ME917668

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SANTA TERESA DI RIVA (ME)VIALE REGINA MARGHERITA, 129 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 2 IMMOBILI catastalmente individuati al foglio di mappa 11 particella n. 134 sub 3, categoria catastale C1 classe 3 consistenza 77 mq sup. catastale 98 mq rendita 2.644,52 euro e al foglio di mappa 11 particella 738 categoria catastale F1 area urbana consistenza 62 mq. L’immobile foglio 11 particella 134 sub 3 si trova al piano terra di un fabbricato con due elevazioni fuori terra, ricadente in zona B0 del Piano Regolatore vigente. L’immobile foglio 11 particella 738 risulta essere un cortile – posto sul retro rispetto al Viale Regina Margherita – con accesso diretto dall’immobile particella 134 sub 3 ricadente in zona E del Piano Regolatore vigente; risulta essere cortile annesso all’immobile del punto precedente con un piccolo terrazzamento superiore. L’immobile è adibito ad attività commerciale e risulta occupato in forza del contratto di locazione registrato il 12.12.2022. Prezzo base Euro 126.745,50. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 95.059,12. Apertura buste 15/12/26 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria Carmela Dangelo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonio Bicchieri tel. 090663987 – 3403531356. Rif. RGE 199/2025 ME917668

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.netwww.asteimmobili.itwww.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

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