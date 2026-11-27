MESSINA (ME) – VIA BARTOLOMEO COLLEONI, 21 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – INTERA PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al primo piano, numero interno 307, palazzina 12 facente parte di un complesso di edilizia residenziale pubblica. L’unità sviluppa una superficie commerciale di 59,11 mq ed è composta due camere (circa 12,20 e 15,30 mq), una cucina-pranzo (circa 15,50 mq), un bagno (circa 3,50 mq), un disimpegno (circa 7,80 mq) e un balcone (circa 3,70 mq). Presenta abusi edilizi non sanabili. Prezzo base Euro 24.146,10. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 18.109,58. Apertura buste 02/02/27 ore 10:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria Carmela Dangelo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Natale Galipò tel. 0906413095. Rif. RGE 64/2025 ME919117

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

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