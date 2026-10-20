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RGF 18/2016

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RGF 18/2016. In Messina (ME), Via Maddalena 57 – Lotto UNICO: Negozio sup. comm. 521,06 mq. composto da p.t. e piano primo di un fabbricato a tre elevazioni f.t. PREZZO BASE Euro 150.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/12/2026 ore 10:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Maffei n.5 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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