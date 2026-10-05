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RGE 229/2017

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RGE 229/2017. In Messina (ME), Via Stagno Villaggio Contesse 8 – Lotto 1: piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento Palazzina A, int. 4, piano terra, composto da un vano pranzo soggiorno, corridoio, cucina, camera da letto, bagno e ripostiglio. PREZZO BASE Euro 29.351,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 02/12/2026 ore 11:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Francesco Todaro n. 5. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Mormino Serena Valentina 0906783775, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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