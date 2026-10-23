RGE 205/2016. In Messina (ME), Via Contrada Baglio – Lotto 1: proprietà superficiaria per la quota di 1/1 dell’appartamento composto da ingresso, cucina, due camere da letto, due bagni, ripostiglio, corridoio, veranda, balcone, giardino, cantina. posto al piano sesto sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 101,25 con annessa cantina,. PREZZO BASE Euro 74.603,00. Offerta minima Euro 55.952,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Messina (ME), Via Vittorio Veneto 2 – Lotto 2: piena proprietà per la quota 1/1 dell’appartamento al piano terreno di un edificio a tre elevazioni fuori terra, che si presenta suddiviso in due unità immobiliari, confinante nel complesso su due lati, ad est e a sud con il cortile condominiale, ad ovest, come riporta il Catasto, con la via Provinciale (v.le San Martino) rispetto alla quale l’appartamento trovasi a quota più bassa e a nord con altro appartamento. PREZZO BASE Euro 66.300,00. Offerta minima Euro 49.725,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 15/12/2026 ore 10:30 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Santa Elia n. 37-39, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Fiarè Saverio 3281450503, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(0)