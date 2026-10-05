RGE 200/2025. In Messina (ME), Via del Carmine 41 – Lotto 1: Piena proprietà di appartamento per civile abitazione di tipo popolare, piano 3, classe 10, consistenza 5 vani, superficie catastale 83 mq. Costituisce pertinenza dell’appartamento un locale cantina raggiungibile da vano scala condominiale costituita da un unico vano di 11,15 mq, categoria C/2, classe 2. PREZZO BASE Euro 53.117,54. Offerta minima Euro 39.838,15. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 15/12/2026 ore 11:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Arena Antonio 090711157, per info e visita immobile.
Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it
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