RGE 187/2024. In Messina (ME), Via Nazionale – Lotto UNICO: Quota di 1/1 della intera proprietà dell’ unità immobiliare + mansarda – Box auto destinata a civile abitazione, appartenente al Condominio Verde Mare (ex condominio via Nazionale 300- dotato di ascensore). L’unità immobiliare al piano terzo è composta da un unico vano adibito cucina- pranzo-soggiorno, un disimpegno, un primo w.c., una camera, un secondo bagno, una seconda camera, una veranda che allo stato è stata rinvenuta coperta, un balcone incassato, una veranda scoperta. PREZZO BASE Euro 140.760,70. Offerta minima Euro 105.570,53. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 17/12/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Guerrera Paola 3477051953, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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