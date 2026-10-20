RGE 181/2019. In Messina (ME), C.da Crupi, Villaggio Larderia 13 – Lotto UNICO: A: Piena proprietà per la quota di 1/2 di terreno agricolo. Solo una piccola porzione di terreno è coltivata a vigneto. Sul terreno risulta la presenza di un ricovero animali (in perizia identificato quale A.1). Trattandosi di un piccolo vano di superficie inferiore a 8,00 mq non è necessario catastarlo. La superficie commerciale complessiva è pari a mq 2.667,00 (di piena proprietà del debitore esecutato per la quota di1/2). B) Piena proprietà per la quota di 1/2 di tettoia con struttura portante in acciaio, struttura di copertura in legno e manto in tegole. All’unità immobiliare si accede attraverso una strada carrabile di c.da Croce. Immobile costruito nel 2008. La superficie commerciale complessiva è pari a mq 40,00 (di piena proprietà del debitore esecutato per la quota di 1/2). C) Piena proprietà per la quota di 1/2 di deposito artigianale. Il fabbricato ad una elevazione fuori terra è suddiviso in n. 4 locali deposito. L’immobile è in discrete condizioni. All’unità immobiliare si accede attraverso una strada carrabile di c.da Croce. Immobile costruito nel 1978. La superficie commerciale complessiva è pari a mq 37,00 (di piena proprietà del debitore esecutato per la quota di 1/2). D) Piena proprietà per la quota di 1/2 di deposito artigianale. Il fabbricato ad una elevazione fuori terra è adibito a deposito. L’immobile è in mediocri condizioni. Dispone di n. 4 accessi (n. 3 sul prospetto sud e n. 1 sul prospetto nord), non ci sono finestre. All’unità immobiliare si accede attraverso una strada carrabile di c.da Croce. Immobile costruito nel 2008. La superficie commerciale complessiva è pari a mq 142,00 (di piena proprietà del debitore esecutato per la quota di 1/2). E) Piena proprietà per la quota di 1/2 di piscina. Nella porzione di terreno, di cui alla particella 2385 (v. punto A), nella parte sud-est, è presente una piscina di dimensioni 10,40×5,20m e profondità pari a 1,50m a servizio della quale è presente un vano tecnico (in perizia identificato quale E.1). La piscina è interrata e dotata di trampolino. La superficie commerciale complessiva è pari a mq 52,00 (di piena proprietà del debitore esecutato per la quota di 1/2). PREZZO BASE Euro 60.000,00. Offerta minima Euro 45.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/12/2026 ore 16:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via XXVII Luglio, 61 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Tumeo Veronica 0908930152, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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