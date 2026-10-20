RGE 142/2025. In Messina (ME), Via dei Garofani 29 – Lotto UNICO: Piena proprietà superficiaria per la quota di 1/1 di un alloggio unifamiliare della superficie lorda commerciale complessiva di circa 206 mq. L’immobile rientra nel Piano Particolareggiato di Risanamento. La tipologia realizzata, costituente un alloggio unifamiliare, è a schiera a tre elevazioni fuori terra più il piano cantinato seminterrato. PREZZO BASE Euro 98.287,50. Offerta minima Euro 73.715,63. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 20/01/2027 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Malvaso Francesco 090671792, per info e visita immobile.
Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it
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