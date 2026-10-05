RGE 132/2024. In Saponara (ME), Via Nazionale – Lotto 2: Intera proprietà del seguente bene: a) Unità immobiliare destinata a diventare civile abitazione. Attualmente è completamente al rustico e fa parte di un fabbricato in costruzione (quest’ultimo a tre elev. f.t. e mansarda), b) civile abitazione piano 2 e 3 (sottotetto), l’unità immobiliare non è completata; c) posto auto scoperto; d) posto auto scoperto; e) posto auto scoperto; f) posto auto scoperto; g) posto auto scoperto; h) area urbana. i) Area Urbana fg.1, part. 4733 cat F/1, 35 mq. PREZZO BASE Euro 193.536,00. Offerta minima Euro 145.152,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 20/01/2027 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile.

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