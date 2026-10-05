RGE 123/2023. In Messina (ME), Contrada San Corrado snc – Lotto UNICO: Terreni di complessivi mq. 57.175,00, in parte in zona boschiva e in parte in zona agricola, incolti e in stato di abbandono, su cui insiste una vasca, con cinque fabbricati in pessimo stato di conservazione, unità collabenti, per due dei quali non rilevata alcuna struttura. Pendente giudizio civile n. 2386/2021 R.G. per costituzione servitù di passaggio sulla part. 2353 oggetto di vendita. Emesso ordine di liberazione per particelle occupate senza titolo. PREZZO BASE Euro 67.998,87. Offerta minima Euro 50.999,15. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 16/12/2026 ore 11:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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