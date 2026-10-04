Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2026: tutto pronto per il gran finale – FOTO

L’ottava edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni di Capo Peloro è ormai entrata nel vivo. Il cielo e la spiaggia di Capo Peloro si sono colorati di mille colori e non sono mancati gli spettacoli, i laboratori per bambini e tanta musica, rendendo l’appuntamento sempre più coinvolgente per grandi e bambini.

Malgrado il vento debole per l’atteso volo notturno del sabato sera, la magia è stata ugualmente garantita grazie ad un programma ricco e stimolante.

Festival degli Aquiloni di Capo Peloro e riciclo: il Giardino di Eolo

Il Festival degli Aquiloni, oltre ad avere uno spirito internazionale con aquilonisti provenienti dal Regno Unito, dal Belgio, dalla Francia e dal Brasile, è attento anche alla sostenibilità e al riciclo. All’interno del Festival degli Aquiloni, infatti, c’è uno spazio speciale che dona nuova vita al riciclo e trasforma la sostenibilità in un’opera d’arte collettiva: il Giardino di Eolo.

I giovani studenti delle scuole del territorio di Messina hanno ridato vita a dei semplici oggetti destinati ad essere buttati via. Attraverso un percorso didattico e creativo hanno imparato l’arte del riciclo, a trasformare flaconi, bottiglie, carte e scarti domestici in girandole, pesciolini e sculture svolazzanti.

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Il programma di oggi 4 ottobre

Il divertimento a Capo Peloro, però, non è ancora finito. C’è ancora tempo per godersi una giornata all’insegna di musica, colori e divertimento e tante attività collaterali a fare da cornice ad uno degli eventi più attesi dell’anno a Messina. Di seguito, tutto quello che c’è da fare oggi nell’ultimo giorno del Festival degli Aquiloni.

10:00/19:00 Esibizioni Aquilonisti – Campi Volo “La Punta”, “Tirreno” e “Ionio”

10:00/12:00 PRO MARKET esposizioni artigianali – Piazza Lanternino

10:00-17:30 Stand Pro Loco con vendita e LAB AQUILONI – Stand Pro Loco Arena Capo Peloro

10:00/12:30 SILENT Reading – Cortile interno del Museo MACHO – Fondazione Horcynus Orca

11:00 Il Cavallino di Giulia – laboratorio creativo a opera dell’asilo Steineriano – area laboratorio/ festival

11:00/18:30 Viale degli ARTISTI – Via Torre – Dal Pilone alla Fondazione Horcynus Orca

11:30/12:30 laboratori AQUILONI . La Pipa Brasiliana – Stand Campo Volo – Arena Capo Peloro

12:30 Lancio delle Caramelle TPF Kite – Campo Volo Arena Capo Peloro

10:00/13:00 Giro con i PONY – Area ai piedi del Pilone

10:30/19:00 Sala IMMERSIVA interattiva e Museo MACHO – Museo MACHO – Fondazione Horcynus Orca

10:30/17:00 I cantaSTORIE (1° turno 10:30 – 2° turno 16:00) – Slargo Fondazione Horcynus Orca

10:30/19:00 Showroom – Simulazione di Navigazione – Fondazione Horcynus Orca (primo piano)

10:30/19:00 Mostra dei nodi Marinari + Lab con il Nostromo Arena – Fondazione Horcynus Orca (Sala Consolo)

13:00/14:30 Pausa pranzo – Villaggio Torre Faro

18:00/20:00 Live music con MIKI & THE BLUE FELLAS – Palco Piazza Lanternino

20:00 Festa di chiusura – Piazza Lanternino.

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