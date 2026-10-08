Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

Messina. Roberta Schira presenta il suo nuovo romanzo “Dove tornano le api” da Onde Lente

Pubblicato il alle

4' min di lettura

La giornalista e scrittrice Roberta Schira ha scelto Messina come unica tappa in Siclia per presentare il suo nuovo romanzo “Dove tornano le api”, pubblicato da Garzanti. L’appuntamento è martedì 13 ottobre, alle 18:15, presso il ristorante Onde Lente.  A seguire, l’autrice sarà protagonista di una cena ideata dalla chef e patron Carlotta Andreacchio, che ha trasformato alcuni temi del libro in un percorso culinario. La presentazione del libro è a ingresso libero. La cena con l’autrice è su prenotazione obbligatoria e con posti limitati.

Roberta Schira e la chef Carlotta Andreacchio

Carlotta Andreacchio ha raccontato: «è un onore ospitare Roberta Schira a Onde Lente. Mi sono ritrovata nel suo romanzo e ho scoperto diverse affinità con la mia idea di cucina. Da qui è nata l’idea di costruire un menù in cui il cibo diventa memoria, tempo, trasformazione, cura e accettazione». Il menù sarà concepito come un racconto: i nomi dei piatti saranno accompagnati da brevi incipit ispirati alle atmosfere e ai temi del romanzo, creando un dialogo fra parola scritta e cucina».

L’autrice Roberta Schira ha poi aggiunto: «quando un romanzo arriva a tavola, significa che ha trovato un altro modo per continuare a raccontarsi. Il cibo, come la scrittura, sa custodire la memoria, trasformare le ferite e creare una casa provvisoria attorno a una tavola. Sono curiosa di vedere come Carlotta tradurrà in piatti le atmosfere e le emozioni di Dove tornano le api».

Al centro di Dove tornano le api c’è Esther, una giovane donna segnata da ferite e perdite. Dopo una scoperta che riapre il passato, si rifugia in un casolare in Valtellina, dove il contatto con la natura e l’incontro con un apicoltore la aiutano a guardare diversamente sé stessa e gli altri.

Nasce così la Casa delle Donne Api, un luogo di accoglienza per donne ferite. Le api diventano la metafora di una nuova idea di casa: non soltanto un luogo fisico, ma uno spazio costruito attraverso le relazioni, la cura e la possibilità di tornare a sé. Dopo I fiori hanno sempre ragione e Le margherite sanno aspettare, Roberta Schira torna con una storia dedicata alla cura, alla perdita, alla rinascita e al bisogno di appartenenza.

L’insegnamento delle api

«Da decenni mi occupo di cibo e faccio la critica gastronomica: giudico, misuro, sto sempre in guardia. Negli anni ho rivolto quello stesso sguardo anche verso me stessa e verso il mio corpo. Poi, davanti alle arnie, è accaduto qualcosa di inatteso. Dentro le tute da apicoltore eravamo tutti semplicemente esseri umani, senza differenze. È stata una libertà improvvisa» – ha dichiarato l’autrice.

Da quell’esperienza è nata una riflessione sulle api e sulla loro capacità di vivere insieme. Roberta Schira, autrice del nuovo romanzo Dove tornano le api, ha poi continuato: «le api non insegnano come guarire. Mi hanno mostrato che una comunità complessa non pretende la perfezione: chiede soltanto che ognuno trovi il proprio posto. Quando un telaio è storto, non lo raddrizzano: ci costruiscono intorno. Nessuna ape chiede a un’altra di aggiustarsi. In quel momento ho capito dove sarebbe tornata Esther: non tra le api perché la natura salva, ma perché la natura non giudica».

Roberta Schira: chi è l’autrice

Roberta Schira è una scrittrice, giornalista, critica gastronomica e cuoca per passione. Da oltre trent’anni racconta il cibo come fenomeno culturale, sociale e umano. Laureata in Lettere con indirizzo psicologico, dal 2010 scrive sul Corriere della Sera di tendenze e protagonisti della «cibosfera».

È ideatrice del metodo di valutazione noto come «canone Schira», adottato nella critica gastronomica e insegnato dal 2016 in un master. Autrice di quindici libri, ha pubblicato saggi sulla cultura del cibo e sulla ristorazione, oltre ai romanzi I fiori hanno sempre ragione e Le margherite sanno aspettare, editi da Garzanti. La serata nasce dall’incontro fra letteratura e cucina, con il cibo come ulteriore forma di racconto.

(6)

Potrebbe interessarti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Contenuto protetto.