Torna dal 14 al 20 dicembre 2026 la Messina Cocktail Week, la manifestazione organizzata dall’Associazione Club Barman dello Stretto, con il patrocinio del Comune di Messina, che quest’anno amplia il proprio raggio d’azione coinvolgendo le attività del settore da Santo Stefano di Camastra a Taormina.

L’edizione 2026 segna un’evoluzione rispetto alla precedente, svoltasi nel 2024, che aveva coinvolto 20 locali cittadini e registrato circa 2.500 presenze. Da questo risultato riparte il progetto, con l’obiettivo di ampliare la partecipazione degli operatori e creare un circuito territoriale capace di valorizzare le professionalità e le attività della provincia. L’iniziativa è organizzata da Claudio Patania, presidente dell’Associazione Club Barman dello Stretto, in collaborazione con il team dell’associazione, in particolare con Lorenzo Cardullo e Dino De Angelis.

L’intento della manifestazione, oltre alla competizione tra professionisti della miscelazione, è quello di promuovere la cultura del bere responsabile, valorizzando la preparazione dei bartender, la conoscenza degli ingredienti e l’importanza di un consumo moderato e consapevole.

Messina Cocktail Week: come funziona

Durante la settimana, ciascun locale partecipante proporrà due cocktail ufficiali realizzati con i prodotti dei brand partner. Le attività aderenti saranno inserite in una mappa dedicata alla manifestazione, che permetterà al pubblico di costruire il proprio tour tra Messina e provincia, visitare i locali del circuito, degustare le proposte in gara ed esprimere la propria preferenza attraverso un sistema di votazione online. Basterà inquadrare il QR code presente sui totem posizionati all’ingresso dei locali e seguire la procedura indicata. I voti contribuiranno alla formazione della classifica e alla selezione dei dieci bartender che accederanno alla finale, la cui data sarà comunicata poco prima dell’inizio della manifestazione. Per chi prenderà parte al tour e alle votazioni sono previsti anche premi e gadget. I dieci finalisti si sfideranno quindi davanti a una giuria per conquistare il titolo della Messina Cocktail Week 2026.

Come partecipare alla Messina Cocktail Week 2026

In vista dell’appuntamento, il Club Barman dello Stretto invita gli esercenti del territorio ad aderire all’iniziativa. La partecipazione è aperta a bar, cocktail bar, ristoranti e hotel dotati di servizio cocktail bar, anche se non ancora raggiunti dall’organizzazione. Gli interessati dovranno contattare l’associazione entro il 1° dicembre 2026 per ricevere la proposta di partecipazione e le relative informazioni.

La Messina Cocktail Week 2026 si avvale della partecipazione di importanti aziende del settore beverage: Fabbri 1905, Campari, Martini, Simone Gatto, Cucinotta Drink, Spirit dello Stretto e Santa Spina Spirits. La manifestazione è inoltre realizzata in partnership con LCT Bevande, Vebega Distribuzione e Socevi S.r.l.

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