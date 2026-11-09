Creare nuove opportunità per fare impresa e favorire la crescita di realtà innovative già presenti nel territorio siciliano: è con questo obiettivo che OASIS (Open Accelerator for Smart Innovation Sicily), HUB dell’innovazione impegnato a sostenere chi desidera fare impresa nell’isola, presenta ufficialmente la propria call.

L’evento di presentazione si svolgerà a Messina lunedì 9 novembre, a partire dalle ore 16:00, presso la sede dell’incubatore d’impresa Innesta, Viale San Martino n. 256. L’iniziativa, totalmente gratuita e aperta a cittadini, aspiranti founder, studenti e imprenditori, mira a far conoscere da vicino i dettagli di una misura concreta di sostegno per l’ecosistema dell’innovazione e dell’imprenditoria in Sicilia.

“Open Innovation Sicilia”: contributi 100% a fondo perduto

Il bando della Regione Siciliana “Open Innovation Sicilia” (AZIONE 1.1.3 PR FESR 2021-2027) mette a disposizione opportunità concrete per trasformare idee in imprese consolidate, incentrandosi sull’ambito dell’innovazione, delle Smart Cities & Communities. Le iniziative si dividono in due percorsi specifici, della durata di sei mesi ciascuno, erogati in modalità ibrida (online e in presenza), completamente a fondo perduto.

Il primo programma di OASIS HUB, denominato “Stand By Me”, è il percorso di incubazione rivolto ad aspiranti imprenditori e gruppi informali che desiderano fondare una nuova startup. I selezionati verranno affiancati dalla fase di progettazione fino alla validazione del prodotto/servizio e alla costituzione ufficiale della società. Il percorso prevede un contributo regionale di 15.000 euro, a cui si aggiunge il supporto consulenziale gratuito per la redazione e la presentazione della domanda alla misura “Resto al Sud 2.0” promosso da Invitalia.

Il secondo programma, “Wonderwall”, è invece dedicato all’accelerazione e al consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) siciliane costituite da meno di 5 anni. Articolato in quattro fasi, il percorso sostiene la crescita commerciale, industriale e finanziaria attraverso formazione specialistica, supporto e consulenze strategiche per l’accesso a misure nazionali come “Smart & Start”. Per le imprese selezionate è previsto un contributo regionale di 20.000 euro, a cui si somma un ulteriore voucher aggiuntivo di 40.000 euro in de minimis per l’acquisto di beni e servizi.

Il programma dell’evento a Messina

Ore 16.00: Accoglienza e registrazione;

Ore 16.15: Saluti introduttivi e presentazione dei percorsi “Stand By Me” e “Wonderwall”;

Ore 16.45: Presentazione dei poli di innovazione OASIS;

Ore 17.15: Le startup in Sicilia, intervento di Anna Cacopardo – Kymia;

Ore 17.45: Incontri one to one su prenotazione;

Ore 18.15: Pausa e networking;

Ore 18.45: Focus su scadenze, modalità di candidatura, contatti di riferimento.

Come partecipare

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per ragioni organizzative è richiesta la registrazione del proprio nominativo cliccando questo link. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web: oasishub.it.

Chi è OASIS

OASIS è l’HUB siciliano dell’innovazione che si rivolge a chi vuole fare impresa e a chi vuole farla crescere, accompagnando i talenti con percorsi di incubazione e accelerazione nei Poli di Palermo e Messina. Selezionato tra i 16 progetti vincitori del bando regionale Open Innovation Sicilia, OASIS nasce dall’alleanza strategica tra: The Qube, incubatore certificato di Lecce con esperienza nella validazione di business model e nelle connessioni con network di venture capital ed ecosistemi europei; Innesta, incubatore d’impresa e polo messinese di riferimento per l’open innovation, il trasferimento tecnologico e la cooperazione tra università e imprese e CNA Palermo, realtà fondamentale per l’assistenza burocratica, le relazioni istituzionali, l’accesso agevolato al credito e l’integrazione con la rete produttiva siciliana.

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